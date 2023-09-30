اعتقالات وإصابات خلال حملة مداهمات بالضفة

شنت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، فجر السبت، حملة مداهمات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت أريحا من مدخلها الشرقي، ونصبت حاجزًا عسكريًا وسط المدينة، وأطلقت الرصاص الحي والمطاطي تجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة شاب برصاصة في ساقه اليمنى خلال المواجهات، وجرى نقله إلى المستشفى.

كما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام، بعد اقتحام قوات أخرى لقرية جلبون شمال شرق جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال، قرية العرقة غرب جنين، وشنت حملة مداهمات على عدة منازل، قبل أن تنسحب بعد اعتقال الشاب محمد أحمد يحيى.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر إسلام أبو شنب، أثناء مروره على حاجز شوفة العسكري جنوب شرق طولكرم.

وشهدت أطراف مخيم طولكرم اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال التي اضطرت للانسحاب بعد كشف تسلل قوة خاصة.

كما شهدت مناطق أخرى من نابلس وقلقيلية وغيرها حملة مداهمات، دون الإبلاغ عن اعتقالات.