جدول مباريات اليوم السبت 30 - 9 - 2023

تقام اليوم السبت، العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، أبرزها مواجهة توتنهام وليفربول ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى مواجهة ريال مدريد مع جيرونا في الدوري الإسباني.







*وإليك مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بتوقيت مكة المكرمة ومدينة القدس :

أستون فيلا × برايتون ـ 2:30 ظهرا

بورنموث × آرسنال ــ 5:00 مساء

إيفرتون × لوتون تاون ـ 5:00 مساء

مانشستر يونايتد × كريستال بالاس ـ 5:00 مساء

نيوكاسل × بيرنلي ـ 5:00 مساء

وست هام× شيفيلد ــ 5:00 مساء

وولفرهامبتون × مانشستر سيتي ـ 5:00 مساء

توتنهام × ليفربول ـ 7:30 مساء

*مواعيد مباريات الدوري الإسباني :

خيتافي × فياريال ـ 3 عصرا

رايوفاليكانو × ريال مايوركا ـ 5:15 مساء

جيرونا × ريال مدريد ـ 7:30 مساء

ريال سوسيداد ×أتلتيك بيلباو ـ 10:00 مساء

*مواعيد مباريات الدوري الايطالي :

ليتشي × نابولي ـ 4:00 مساء

ميلان × لاتسيو ـ 7:00 مساء

ساليرنيتانا × إنتر ميلان ـ 9:45 مساء



*مواعيد مباريات الدوري الفرنسي :

كليرمون فوت × باريس سان جيرمان ـ 6:00 مساء

موناكو × مارسيليا ــ 10:00 مساء



*مواعيد مباريات الدوري الألماني :

فولفسبورج X فرانكفورت ــ 4:30 مساءً

ماينز X بايرليفركوزن ــ 4:30 مساءً

كولن X شتوتجارت ــ 4:30 مساءً

بوخوم X بوروسيا مونشنجلادباخ ــ 4:30 مساءً

هايدنهايم X يونيون برلين ــ 4:30 مساءً

لايبزيج X بايرن ميونخ ــ 7:30 مساءً



*مواعيد مباريات الدوري السعودي:

أبها × الرياض ـ 3:00 ظهرا

الفتح × الوحدة ــ 6:00 مساء

الرائد × الأخدود ـ 6:00 مساء

الخليج × ضمك ـ 9:00 مساء

الأهلي × الاتفاق ـ 9:00 مساء



