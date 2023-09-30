فعال الان .. رابط فحص تصاريح العمال شهر 10 ، يتجدد بشكل يومي بحث العمال ولاسيما في قطاع غزة عن رابط فحص تصاريح العمل في إسرائيل 2023، والتي تأتي بجهود مشتركة بين وزارة العمل في غزة وهيئة الشؤون المدنية .

ويمكن فحص حالة تصاريح العمل 2023 عبر رقم الهوية وتاريخ الميلاد من خلال موقع وزارة العمل، كما بالإمكان التعرف على حالة التصاريح، ومنها التصاريح الفعالة، وأيضًا التصاريح المنتهية.

حددت وزارة العمل في غزة دور الترشيح لتصاريح العمال، عبر خمس مجموعات ملونة يعرف من خلالها العامل في أي مجموعة متوقع أن يكون دوره، وتسعى الوزارة بشكل دائم على تحديث دور الترشيح للمسجلين للعمل في الداخل، ويتم الفحص من خلال نظام التسجيل الموحد لكل مواطن، وهي كالتالي:

اللون الأخضر : يدل على أن المرشح سيتم توفير اسمه في الدفعة

اللون الأصفر : سيتم ترشيح الاسم في الدفعة الثانية

اللون البرتقالي : الاسم يحتاج بعض الوقت، متوسط

اللون الأحمر : الاسم يحتاج الكثير من الوقت، بعيد

اللون الأسود: الاسم مرفوض بسبب موانع الترشيح





طريقة الاستعلام عن تصاريح العمل شهر أكتوبر 2023

نقدم لكم خطوات الاستعلام عن تصاريح العمل وهي كالتالي:

القيام بالدخول إلى موقع وزارة العمل من هنا .

الدخول إلى خانة فحص التصاريح الجديدة.

كتابة اسم المستخدم ويكون عبارة عن رقم الهوية.

سيصلك رسالة نصية تحمل كلمة المرور اكتبها.

اكشف عن لون التصريح الخاص بك لتعلم دورك في الترشيح للعمل حسب لون التصريح.

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