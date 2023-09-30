تشابي ألونسو.. ما حقيقة تعيينه مدرب لريال مدريد؟

انتشرت في الساعات القليلة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وعبر المنصات الرياضية المختلفة الكثير من الأنباء التي تتحدث عن تولي تشابي ألونسو لاعب ريال مدريد السابق تدريب النادي الملكي، وذلك بعد الصفعة التي تلقاها الريال من أتليتكو مدريد في مباراة الديربي، ويرغب الكثير من الجماهير في معرفة صحة هذه الأخبار، ومن هذا المنطلق سنتعرف من خلال موقعنا على حقيقة تعيين تشابي ألونسو مدرباً لريال مدريد الموسم القادم.

معلومات تشابي ألونسو

هو لاعب كرة قدم يحمل الجنسية الاسبانية، ولد في مدينة تولوسا الاسبانية عام 1981، يبلغ تشابي ألونسو من العمر واحد وأربعين عاما حيث أنه ولد بتاريه 25 نوفمبر عام 1981، لعب في عدة أندية عملاقة وكبيرة مثل بايرن ميونخ وريال مدريد وريال سوسيداد وليفربول، من الجدير ذكره أنه لعب لقميص النادي الملكي خمسة أعوام وتحديدا في الفترة ما بين 2009 وحتى 2014، بعد اعتزاله لعب كرة القدم تولي تدريب عدة أندية مثل لا فابريكا وريال سوسيداد ب وبايرن ليفركوزن.

حقيقة تعيين تشابي ألونسو مدرباً لريال مدريد الموسم القادم

يتساءل الكثير من مشجعي وجمهور ريال مدريد عن حقيقة الأخبار التي تتحدث عن تعيين تشابي ألونسو مدربا لريال مدريد بدلا من الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وبالتالي بحسب المصادر الرسمية فقد أعلن راديو ماركا أن تشابي ألونسو الذي يدرب فريق بايرن ليفركوزن سيتولي تدريب نادي ريال مدريد الموسم المقبل أي في عام 2024، وذلك بعد انتهاء عقد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي بدأ مستواه التدريبي في الانخفاض، بحسب التقارير المقربة من اللاعب كشفت عن وجود بند في عقد المدرب يسمح له بالرحيل وقتما يريد، وبالتالي تزداد نسبة توليه تدريب مدريد بعد انتهاء عقد أنشيلوتي في صيف 2024.