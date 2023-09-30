شاهد الان مباراة ليفربول وتتوتنهام بث مباشر اليوم السبت 30- 9 - 2023 يلا شوت الجديد

مشاهدة مباراة ليفربول وتتوتنهام اليوم السبت 30- 9 - 2023 بث مباشر يلا شوت الجديد ,, يفتتح ملعب استاد توتنهام هوتسبير ابوابة لاستضافة مبارة من العيار الثقيل حيث تجمع بين فريق ليفربول ضد نظيرة فريق توتنهام ، اليوم السبت الموافق 30 ر سبتمبر ، وذلك ضمن إطار منافسات الاسبوع 7 ضمن اطار منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2023 – 2024 ، حيث يدخل كلا من الفريقين لهذه المواجهة النارية بكل قوة وحماس عالي من اجل تحقيق الفوز بالمباراة.

بث مباشر لديربي لندن . حيث يترقب جميع محبي كرة القدم لمواجهة من العيار الثقيل حيث تجمع بين فريق ليفربول ونظيره فريق توتنهام ، ويستعد فريق ليفربول لي هذه المباراة بكل قوة و تركيز عالي من اجل الفوز بالمباراة واقتناص النقاط الكامله ، بينما يدخل ايضا توتنهام المباراة بكل قوة وحماس عالي من اجل الفوز بالمباراة.

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وتنطلق مباراة ليفربول ضد نظيرة فريق توتنهام ، اليوم السبت الموافق 30 سبتمبر ، وتنطلق المباراة في تمام الساعة , 7:30 مساء بتوقيت مصر والسعودية وفلسطين والأردن ، 8:30 مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام القادمة في الدوري الانجليزي ؟

وتنقل مباراة ليفربول ضد نظيرة فريق توتنهام ،عبر قناة بي ان سبورت 1 ، وتنقل احداث المباراة بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.