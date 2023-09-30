افتتاح مهرجان الثقافة الفلسطينية الرابع في روما

افتتحت الجالية الفلسطينية وجمعية الطلاب الفلسطينيين في إيطاليا، مهرجان الثقافة الفلسطينية الرابع في العاصمة روما، بالتعاون مع الجمعية الايطالية لأصدقاء الهلال الاحمر الفلسطيني، وبمشاركة حاشدة من أبناء الجالية ومتضامنين مع فلسطين ومناصريها.



ورحب يوسف سلمان رئيس الجالية الفلسطينية بالحضور مشيرا إلى أن المهرجان الذي يستمر حتى الأول من أكتوبر القادم، يتناول مختلف اوجه القضية الفلسطينية التاريخية والحضارية والثقافية، والهادفة الى تثبيت الرواية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وتقرير المصير.



وشارك في حفل الافتتاح فيصل عرنكي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون المغتربين، بكلمة رحب فيها بالحضور وأكد في كلمته أن شعبنا الذي يناضل منذ ما يزيد على المائة عام هو أقوى من حديد دبابات الاحتلال وعنجهية قطعان المستوطنين.



هذا وشارك في الافتتاح احمد عباس مسؤول ملف الجاليات الفلسطينية في أوروبا، ومراد السوداني رئيس اتحاد الكتاب الفلسطينيين وسفراء جنوب افريقيا ونيكاراغوا وممثلين عن الاحزاب والقوى السياسية الايطالية والذين عبروا بكلماتهم عن تضامنهم مع نضال الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه كاملة.



كما القت مايا عيسى رئيسة جمعية الطلاب الفلسطينيين كلمة حيت فيها الشباب الايطالي لتضامنه المستمر مع حقوق شعبنا ونضالنا المشترك لمستقبل أفضل تسوده الحرية والعدالة.



وتخلل المهرجان مشاركة فرقة غربة لاجئ، التي قدمت عرضا من الدبكة الشعبية الفلسطينية، إضافة لتقديم كتاب وحوار مع رئيسة الدائرة الثانية لبلدية روما والتي قامت بزيارة لفلسطين مؤخرا، وندوة حول دور المرأة في النضال من اجل الحرية وسياسات السلام في فلسطين والعالم.

