أول تعليق من راموس بعد هدفه البرشلوني

تحدث سيرجيو راموس، مدافع إشبيلية، للمرة الأولى عقب مباراة فريقه أمام برشلونة، أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، والتي شهدت تسجيله هدف فوز الفريق الكتالوني بالخطأ (1-0).



ونشر راموس عبر حسابه على "إكس" صورتين من اللقاء، وعلق عليهما بقوله: "مباراة مؤلمة بسبب النتيجة والظروف، لكنها تقوينا بسبب أداء الفريق وسلوكه".



وتابع النجم الإسباني المخضرم: "نواصل التطور، ونفكر الآن فقط في دوري أبطال أوروبا".



يُذكر أن مباراة الأمس أقيمت وسط أجواء متوترة بين الناديين.



فقد أعلن إشبيلية عدم حضور أي من ممثليه في مدرجات كبار الزوار، بملعب مونتجويك الأوليمبي، لمشاهدة لقائه مع برشلونة، على خلفية الاتهامات الموجهة للبلوجرانا في قضية نيجريرا.



ورد النادي الكتالوني - في بيان رسمي - بإعلانه قطع العلاقات مع إشبيلية.