بكيرات: الرباط والوعي هما الصخرة التي تحطّم مخططات الاحتلال في الأقصى

أكد رئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث ناجح بكيرات على أن الرباط في المسجد الأقصى ووعي الفلسطينيين هما الصخرة التي تحطم أهداف الاحتلال (الإسرائيلي).

وقال بكيرات إن الاحتلال لن يستطيع حسم معركة القدس والمسجد الأقصى، وتصاعد انتهاكات المستوطنين بحق المسجد خلال الأعياد اليهودية هي محاولة لحسم الصراع.

وأشار إلى أن الاحتلال يتبنى سياسة التضليل الخطير تجاه انتهاكاته بحق المسجد الأقصى، داعيًا إلى ضرورة تعميق روايتنا لنصرة قضية المسجد.

واقتحم أكثر من 600 مستوطن المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية من الاقتحامات اليوم الأحد، بالتزامن مع أداء عشرات المستوطنين طقوساً تلمودية على أبواب المسجد في عدوان العرش الذي يمتد لأسبوع كامل.

ونفذ المستوطنون على مجموعات متتالية اقتحامات لباحات المسجد، وأدوا طقوسًا تلمودية و”السجود الملحمي” بزي الكهنة.

كما أدى مستوطنون رقصات وطقوسا تلمودية عند أبواب المسجد الأقصى المبارك وفي ساحة الغزالي بالبلدة القديمة، حاملين “القرابين النباتية”.

واعتدت قوات الاحتلال على المرابطين والمرابطات أمام باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى، خلال تصديهم لاقتحامات المستوطنين بالتكبيرات ورفع المصحف.

وقال الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة إن الخطر محدق وكبير على المسجد الأقصى المبارك، وأن شعبنا الفلسطيني لن يسلم المسجد الأقصى للاحتلال، والمقاومة وشعبنا موحد في معركة الدفاع عن المسجد.

ودعا إلى المزيد من وتيرة المواجهة مع الاحتلال دفاعا عن المسجد الأقصى، مجددا الدعوة لمزيد من الرباط والتواجد في المسجد.