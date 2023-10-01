"كتيبة الفجر" تتبنى عملية إطلاق النار على مدخل بيتا وتوجه رسالة للاحتلال

أعلنت كتيبة الفجر -شباب الثأر والتحرير التابعة لكتائب شهداء الأقصى، الأحد، مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار التي استهدفت جنود الاحتلال (الإسرائيلي) على مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس.

ووجهت الكتيبة في بيان لها رسالة للاحتلال قائلة: "بهذه العملية نبعث برسالة من نار إلى قيادة العدو بكل مستوياتها السياسية والعسكرية والأمنية أن "كتيبة الفجر" ومعها كل الكتائب والتشكيلات العسكرية في الضفة المحتلة لن تسمح بتمرير مخططاتكم، وستجدونا حاضرين دائما للمواجهة والرد على جرائمكم.

"وإننا إذ نُحيي صمود شعبنا في القدس وخاصة المرابطين في المسجد الأقصى لندعوهم إلى مزيد من الثبات والاستبسال في مواجهة جنود الاحتلال وقطعان مستوطنيه".

ودعت كتيبة الفجر جماهير شعبنا البطل في ضفة الثوار إلى النفير العام والاشتباك مع قوات الاحتلال في كل مناطق ونقاط التماس دفاعًا عن الأقصى ونصرة للمرابطين والمرابطات فيه.