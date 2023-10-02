الاحتلال يعيق وصول المعلمين والطلبة إلى 27 مدرسة شرق يطا

قالت وزارة التربية والتعليم إن قوات الاحتلال (الإسرائيلي) أعاقت وصول المعلمين والطلبة إلى 27 مدرسة شرق يطا، جنوب الخليل.

وأضافت في بيان، نشر على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين أن الاحتلال عرقل وصول المعلمين من خارج يطا إلى مدارسهم الواقعة وسط المدينة.

وتتعرض بلدات وقرى الضفة الغربية، المحاذية للمستوطنات (الإسرائيلية) ومنها مسافر يطا، لاعتداءات مكثفة من المستوطنين، الذين يحرقون مزارع الفلسطينيين ويدمرون ممتلكاتهم بحماية من جيش الاحتلال بهدف الضغط عليهم وإجبارهم على ترك أرضهم وممتلكاتهم، والاستيلاء عليها لصالح الاستيطان.