الإحصاء: 5.48 مليون نسمة عدد السكان في فلسطين

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن عدد السكان في فلسطين بلغ 5.48 مليون نسمة، حتى منتصف العام الجاري.

وذكر الجهاز في بيان صدر عنه بمناسبة اليوم العالمي للإسكان والذي يوافق الأول من شهر تشرين أول من كل عام أن 78% من السكان يقيمون في تجمعات مصنفة كحضر، في حين بلغت نسبة المقيمين في تجمعات مصنفة كريف 14%، وبلغت نسبة السكان المقيمين في تجمعات مصنفة كمخيمات 8%، وبلغت الكثافة السكانية المقدرة منتصف العام 2023 910 افراد/ كم2 في فلسطين (575 فرد/ كم2 في الضفة الغربية مقابل 6,102 فرد/ كم2 في قطاع غزة).

ووفق البيان فإن 81% من الأسر حيازة مسكنها مملوكة لأحد أفراد الأسرة، وعلى مستوى المنطقة تتوزع هذه النسبة بواقع 87% في الضفة الغربية و70% في قطاع غزة في العام 2022.

وبين أن نسبة الأسر التي تسكن مساكن مستأجرة في فلسطين 7% (5% في الضفة الغربية، مقابل 10% في قطاع غزة)، في حين تبلغ نسبة الأسر الفلسطينية التي تسكن مساكن دون مقابل أو مقابل عمل 12% (7% في الضفة الغربية، مقابل 20% في قطاع غزة)، وذلك خلال العام 2022.

وأشار البيان إلى أن أكثر من نصف الأسر في فلسطين تعيش في شقق سكنية بواقع 54%، في حين أن 43% من الأسر تسكن في مساكن مصنفة كدار، وأقل من النصف بالمئة من الأسر تسكن في فيلا، و3% من الأسر تسكن في مساكن أخرى كغرفة مستقلة، أو خيمة، أو براكية، أو أخرى في العام 2022.

وبين الجهاز المركزي أن متوسط كثافة السكن (عدد الأفراد في الغرفة) في فلسطين بلغت 1.5 فرداً/ غرفة في العام 2022، (بواقع 1.5 فرداً/ غرفة في الحضر والريف، مقابل 1.8 فرداً/ غرفة في المخيمات)، أما متوسط كثافة السكن على مستوى المنطقة فبلغ 1.4 فرداً/ غرفة في الضفة الغربية، مقابل 1.7 فرداً/ غرفة في قطاع غزة.

ولفت إلى أن 5% من أسر الضفة الغربية تعيش في مساكن مكتظة، مقابل 9% في قطاع غزة.

وتجدر الاشارة إلى أن متوسط عدد الغرف في المسكن بلغ 3.5 غرفة عام 2022 في فلسطين، وبلغ المتوسط 3.5 غرفة في الحضر و3.6 غرفة في الريف مقابل 3.2 غرفة في المخيمات، وبلغ متوسط عدد الغرف في المسكن في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة 3.5 غرفة، وذلك خلال العام 2022.

ووفق البيان فإن 4% فقط من سكان قطاع غزة لديهم وصول الى مياه مدارة بشكل آمن وخالية من التلوث، لافتا إلى أن 40% من السكان في فلسطين يحصلون على مياه مدارة بشكل آمن (بواقع 66% في الضفة الغربية، مقابل 4% في قطاع غزة).

ووفق المركز فإن59% من الأسر الفلسطينية تقيم في مساكن متصلة بشبكة صرف صحي، و28% من الأسر الفلسطينية في العام 2020 تقيم في مساكن متصلة بحفر امتصاصية و12% من الأسر تعتمد الحفر الصماء للتخلص من المياه العادمة، في حين أن شبكة الصرف الصحي متوفرة لدى 59% من الأسر الفلسطينية، و2% من الأسر تستخدم طرقا أخرى للصرف الصحي، وبلغت هذه النسبة 96% في المخيمات و64% في الحضر و10% في الريف على التوالي.

وبلغ عدد الوحدات السكنية المرخصة في فلسطين (الجديدة والقائمة) 23,148 وحدة سكنية مرخصة، بمتوسط مساحة 167.3م2، حيث تتوزع بواقع21,447 وحدة سكنية مرخصة في الضفة الغربية بمتوسط مساحة 167.0م2 وفي قطاع غزة 1,701وحدة سكنية مرخصة بمتوسط مساحة171.0 م2، وذلك حسب السجلات الإدارية لإحصاءات رخص الأبنية للعام 2022