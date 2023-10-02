الزراعة: 10 آلاف طن كميات الزيتون لهذا العام  ‏

قال الناطق باسم وزارة الزراعة محمد عودة، إنهم أنهوا الاستعداد لموسم قطف الزيتون وتجهيز ‏المعاصر لدخول الموسم.‏

وقدر عودة في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" أن كميات الزيتون لهذا العام 10 آلاف طن، منها قرابة ألفي طن للتخزين، و8 آلاف ‏للعصر في معاصر الزيتون، مؤكدًا أن تلك الكميات تغطي نسبة من 35-40 % من احتياج ‏السكان.‏

وبين أن هناك كميات مخزنة لدى التجار من الزيت والزيتون من العام الماضي الذي شهد وفرة في ‏الإنتاج ما يرفع النسبة إلى ما يزيد عن 60% من احتياجات القطاع، مشيرا إلى أن فتح باب ‏الاستيراد هو أحد الاقتراحات المطروحة لكن الحديث عنه مبكر، ويتم تطبيقه بعد انتهاء الموسم ‏وتقدير الوضع.‏

وأوضح أن لديهم لجنة محلية تسمى (لجنة متابعة المعاصر) تشرف على قطاع المعاصر وتضع ‏التوصيات لمدة تلبية المعصرة لشروط التشغيل التي وضعتها الوزارة، لضمان زيت ذي جودة ‏عالية، مشيرا إلى أن المجموعة تضم عددا من المهندسين الفنيين والمختصين للمتابعة والإشراف ‏على المعاصر، منوها إلى وجود لجنة مركزية على مستوى الحكومة تشارك بها مجموعة من ‏الوزارات للمتابعة. ‏

وبين أن الوزارة تراقب السوق وتفرض سياسة التوازن، وتركز على ضبط الجودة وضمان وصول ‏المنتج بمواصفات عالية، وبسعر مناسب للمستهلك والمزارع الذي ينتظر الموسم بفارغ الصبر ‏طوال العام. ‏

وحول الأسعار قال عودة إن تحديدها ‎يتم وفق العرض والطلب، فعندما كان إنتاج الزيتون للعام ‏الماضي وفيرا، انخفضت الأسعار، بينما من المتوقع أن تشهد ارتفاعا نسبيا هذا العام لقلة العرض، ‏مبينا أن وزارته تراعي في الأسعار تغطية تكاليف الإنتاج.‏

وكانت وزارة الزراعة في قطاع غزة عن افتتاح موسم قطف الزيتون في الأول من أكتوبر، مبينة ‏أنه ‏يمكن للمزارعين البدء بقطف الزيتون من نوع "الشملاني" و"السري" أما "النبالي" و "‏k18‎‏" ‏‏فيستحسن تأجيل قطفه إلى ما بعد الثلث الأخير من أكتوبر.‏