جامعة النجاح بنابلس تصدر بيانًا حول طبيعة دوامها غدًا

أعلنت إدارة جامعة النجاح الوطنية في نابلس، عن أن دوام يوم غدٍ الثلاثاء سيكون إلكترونيًا؛ حفاظًا على مصلحة الطلبة وسلامتهم.

جاء ذلك في بيان صادر عن إدارة الجامعة، وتلقته "الرسالة نت" اليوم الاثنين، عقب عدم توافق الكتل الطلابية المشكّلة لمجلس اتحاد الطلبة على تنظيم حفل موحد لاستقبال الطلبة، وفق تعبيرها.

وذكر البيان أن "الجامعة تحرص أن تبقى ساحة آمنة لجميع مكونات العملية التعليمية، وفي مقدمتها طلبة الجامعة وكادريها الأكاديمي والإداري، كما تسعى أن تبقى في منأى عن أي تجاذبات سياسية، لا سيما في ظل حالة الانقسام التي تعصف بقضيتنا الفلسطينية".

وأشار إلى أنه في ظل عدم التوافق على تنظيم حفل موحد لاستقبال الطلبة الجدد تحت مظلة مجلس اتحاد الطلبة، وما نتج عن ذلك من تجاذبات وتفاديًا لأي توتر قد يحصل نتيجة ذلك، فإن إدارة الجامعة قررت تحويل دوام يوم غدٍ الثلاثاء إلى دوام إلكتروني.

ولفت إلى ضرورة التزام الطلبة بحضور المحاضرات الإلكترونية لجميع المساقات في مواعيدها المسجلة.