مناورة عسكرية بالذخيرة الحية لـ(سرايا القدس) في غزة

أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لـ"حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين"، صباح الثلاثاء، تنفيذ مناورة بالذخيرة الحية في غزة تحاكي عملية إغارة على مواقع عسكرية (إسرائيلية).

وقالت السرايا في تدوينة إنها بدأت صباح اليوم في أحد مواقعها بالذخيرة الحيّة مناورة "الشهداء بشائر النصر" الهجومية المتقدمة.

وأوضحت أن المناورة تشارك فيها قوات النخبة وعدد من التخصصات العسكرية الميدانية (الصاروخية، والمدفعية، والدروع، والاستخبارات).

وأضافت السرايا أن المناورة تحاكي عمليات إغارة على عدة مواقع وتحصينات عسكرية صهيونية بكثافة نارية عالية.