رئاسة التشريعي: العدوان على الأقصى إرهاب منظم لن يمرره شعبنا

قال أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة إن عدوان الاحتلال ومستوطنيه على المسجد الأقصى، والاعتداء الهمجي على المرابطين والمرابطات فيه يمثل إرهاباً منظماً لن يمرره الشعب الفلسطيني وسيتصدى له بكل الوسائل.

ودعا بحر في تصريح صحفي وصل (الرسالة نت) الأمة العربية والإسلامية إلى حمل أمانتها والقيام بواجبها في النصرة الحقيقية للمسجد الأقصى والوقوف في وجه مخططات الاحتلال الهادفة للسيطرة عليه وتهويده.

واستنكر صمت المجتمع الدولي المطبق على جرائم الاحتلال ضد المسجد الأقصى في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية.

كما وحذر بحر من كل محاولات التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، والتي توفر له البيئة المواتية لمواصلة اعتداءاته وهجمته ضد شعبنا ومقدساتنا وتخالف إرادة الشعوب وثوابت الأمة.