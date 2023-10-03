البروفيسور فريد القيق رئيساً لمجلس إدارة الشركة المطورة لمدينة غزة الصناعية

انتخب مجلس إدارة شركة فلسطين لإنشاء وإدارة المناطق الصناعية؛ المطورة لمدينة غزة الصناعية، البروفيسور فريد القيق رئيساً لمجلس الإدارة ممثلاً عن شركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو)، وذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عُقد في مقر الشركة بمدينة غزة.

والقيق يعمل في المجال الأكاديمي منذ ما يزيد عن 20 عاماً، وطوال سنوات خدمته تقلد مناصب إدارية متعددة، أهمها رئاسة جامعة غزة (2020)، وعمادة كلية الهندسة بالجامعة الإسلامية (2015)، ويعمل حالياً أستاذاً للتخطيط والتصميم الحضري في قسم الهندسة المعمارية فيها، إضافة إلى عمله مستشاراً للعديد من المؤسسات الدولية في قضايا التخطيط الحضري والإقليمي والتخطيط التنموي الاستراتيجي، وهو خبير التنمية العمرانية لقطاع غزة في المخطط الوطني التنموي المكاني، كما يتولى القيق عضوية مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية.

وأعرب القيق عن تقديره لمجلس إدارة الشركة على الثقة التي منحها إياه بانتخابه رئيساً للمجلس قائلاً: "أتطلع قُدماً لقيادة مجلس إدارة الشركة المطورة لمدينة غزة الصناعية بالتعاون مع زملائي في المجلس والإدارة التنفيذية للنهوض بها وتطوير أعمالها واستثماراتها، وبالتالي المساهمة في إرساء المزيد من النجاحات والإنجازات التي تتوافق مع رؤية باديكو"، مؤكداً أن المجلس لديه من التنوع والكفاءة ما يمكنه من إحداث قفزات نوعية على مستوى الشركة.

وأضاف "سأكرس مسيرتي المهنية والأكاديمية وما اكتسبته طوال سنوات خبرتي لصالح الشركة، حتى نطور من جودة أعمالها وأدائها لتبقى رائدة ومتميزة في خدماتها"، شاكراً رئيس مجلس الإدارة السابق خالد عنبتاوي على الجهود التي بذلها خلال سنوات عمله ودوره في تعزيز مسيرة نجاح الشركة.

بدوره، قال عنبتاوي: "أتيحت لي الفرصة للعمل مع طاقم متنوع ومليء بالكفاءات المهنية وذات الخبرة الطويلة في مدينة غزة الصناعية والذي حقق نجاحات كبيرة عملت على نهضة المدينة الصناعية والارتقاء بخدماتها"، متوجهاً بالشكر والتقدير لرئيس مجلس إدارة باديكو بشار مصري وأعضاء المجلس على الثقة التي منحوها إياه خلال سنوات خدمته كرئيسٍ لمجلس إدارة الشركة المطورة لمدينة غزة الصناعية، ومتمنياً النجاح والتوفيق للمجلس الجديد برئاسة البروفيسور القيق، وللإدارة التنفيذية كذلك لاستكمال نجاحاتها.

والبروفيسور القيق حاصل على درجة الدكتوراه في التخطيط العمراني المستدام من كلية البيئة العمرانية في جامعة نوتنجهام ببريطانيا، هو وحاصل على درجة الماجستير في التخطيط الحضري والإقليمي من جامعة براغ التقنية، ودرجة البكالوريوس في العمارة، وفي العام 2012 اختير من ضمن قائمة الشخصيات المؤثرة عالمياً في مجال تخصصه، وذلك من قبل مؤسسة (Marquis Who's Who)الأمريكية المعنية بإبراز الشخصيات التي لها تأثير على نطاق عالمي في مجالات العلوم والهندسة، حيث نشر القيق عشرات الأبحاث العلمية المحكمة في مجلات ومؤتمرات دولية وإقليمية، ساهمت في إثراء المجال البحثي والأكاديمي في مجالات عمرانية ومعمارية متنوعة، كما شارك في العديد من المؤتمرات الدولية.

يشار إلى أن مدينة غزة الصناعية هي إحدى استثمارات شركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو)، حيث تأسست عام 1997 كأول وأكبر المدن الصناعية في فلسطين، لتكون نافذة الوطن لتصدير المنتجات الفلسطينية من قطاع غزة إلى دول الجوار وداعماً أساسياً للاقتصاد الفلسطيني، حيث توفر حالياً أكثر من 3,000 فرصة عمل في مجالات واسعة ومتعددة، وتبلغ المساحة الإجمالية لمدينة غزة الصناعية 460 ألف متر مربع، مجهزة ببنية تحتية متكاملة ومتطورة لتلبية الاحتياجات الصناعية بمختلف أنواعها.