المذيعة أوجيه: هكذا وجدت غزة وانطباعي عنها كان مفاجئًا

أعربت المذيعة اللبنانية العاملة في قناة "الجزيرة" القطرية، روعة أوجيه عن إعجابها بسرعة لملمة المواطنين في قطاع غزة للجراح وآثار الحرب.

جاء ذلك في زيارة أجرتها الإعلامية أوجيه، يوم الثلاثاء، إلى مقر وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) وكان في استقبالها رئيس التحرير محمد أبو قمر.

وخلال الزيارة رافق أبو قمر الإعلامية أوجيه في جولة إلى أقسام وكالة "صفا" واطلعت على طبيعة عمل الموظفين فيها.

وقالت أوجيه: "تفاجأت في غزة أنها تلملم الردم والجراح وتعيد الإعمار بسرعة".

وأضافت: "من منظور خبرتي كبنت عايشت الحرب، أنا أعرف أن الحياة يجب أن تستمر حتى في ظل القصف لأن الناس تريد ممارسة الحياة".

واستدركت أوجيه: "لكن لم أكن أتوقع أن الناس في غزة محبة للحياة بهذه الصورة.. وجدت الحياة هنا لطيفة".

وأضافت الإعلامية اللبنانية أن مستوى الشباب الذين عملت مهم في غزة خلال الزيارة عالٍ جدًا.

وتابعت أوجيه "الصورة تخرج جميلة فضلًا عن السرعة في التنسيق وتأمين الأماكن".

وكانت الإعلامية أوجيه وصلت إلى قطاع غزة قبل نحو أسبوع.