الحركة الأسيرة تعلن خطوات نضالية تضامنًا مع الأسير الفسفوس

أعلنت اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة، اليوم الثلاثاء، عن بدء خطوات نضالية مساندة للأسير كايد الفسفوس المضرب عن الطعام لليوم الـ 62 على التوالي.

وقالت اللجنة في بيان: "في ظل تعنت محاكم الاحتلال ومخابراته في الاستجابة لمطالب الأسير كايد الفسفوس المضرب عن الطعام منذ "62" يومًا، والمُطالِب بحريته والرافض للاعتقال الإداري المتكرر له، وبعد تجربتنا المريرة في اغتيال الشهيد البطل خضر عدنان قبل خمسة أشهر في عملية إعدام جبانة قررنا خطوات نضالية إسنادا لمعركته".

وأكدت اللجنة على أن الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال سيشرعون غدًا بالإضراب عن الطعام ليوم واحد، وذلك دعمًا وإسنادًا للأسير البطل كايد، والتي ستكون باكورة الخطوات الداعمة والمساندة له والتي لن تتوقف إلا بالاستجابة لمطالب الأسير كايد.

وأضافت "إن الحركة الأسيرة بكافة أطيافها وفي كل السجون لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تسمح بتكرار ما حصل مع الشهيد خضر عدنان بأي حال من الأحوال".

وحذرت الحركة الأسيرة الاحتلال ومخابراته من المساس بحياة الأسير كايد الفسفوس، وحملتهم المسؤولية الكاملة عن سلامته.