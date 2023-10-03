العامودي يوضح تفاصيل اجتماع الفصائل في غزة برئيس لجنة الانتخابات

كشف رئيس الدائرة الإعلامية في حركة حماس، علي العامودي، عن تفاصيل اللقاء الذي جمع رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر بالفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال العامودي، خلال تصريحات صحفية، إنه تم توجيه رسالة موقعة من 14 فصيل فلسطيني، لرئيس حكومة رام الله محمد اشتية بضرورة إصدار قرار بإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة بأسرع وقت ممكن.

وأكد أن الفصائل وقوى المجتمع المدني والأهلي والمكونات الشعبية كافة جاهزة للقيام بكل ما يلزم من أجل تسهيل إجراء الانتخابات المحلية.

ولفت العامودي، إلى أن زيارة رئيس لجنة الانتخابات لقطاع غزة، جاءت بناءً على دعوة وجهتها الفصائل والقوى الوطنية، بعد الاجتماع الذي دعت له حماس للتشاور حول إجراء الانتخابات المحلية، في أغسطس الماضي، والذي انتهى بأن ظروف الانتخابات مهيئة لإجرائها بغزة.

وأشار إلى أن اجتماع الفصائل والقوى الوطنية برئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر، كان اجتماعًا جيدًا وتم خلاله مناقشة سبل تذليل العقبات لإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة.

وتابع: "الإرادة الوطنية المتوفرة في قطاع غزة بخصوص إجراء الانتخابات هو قرار وطني جامع يضم كافة الفصائل ومنظمات المجتمع المدني والأهلي والنخب المجتمعية كافة، والكرة في ملعب الحكومة في رام الله".