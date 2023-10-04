اعلان عيد اعلان عيد

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

مستوطنون يعتدون على المواطنين بالقدس

القدس المحتلة- الرسالة نت

اعتدى مستوطنون، مساء الثلاثاء، على المواطنين في عقبة الخالدية وحي القرمي بالبلدة القديمة في القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين أغلقوا الطرق المؤدية إلى عقبة الخالدية قرب المسجد الأقصى المبارك، وحي القرمي بالعرائش (الخيم) الخشبية، وعدة طرقات وأحياء في البلدة القديمة، واعتدوا على المواطنين وحاولوا استفزازهم وأعاقوا حركتهم، بذريعة الاحتفال بعيد العرش اليهودي.

وأضافت المصادر أن مناوشات ومشادات كلامية اندلعت بين المواطنين والمستوطنين، خاصة أمام منزل عائلة صب لبن الذي استولى عليه المستوطنون مؤخرا وهجّروا سكانه قسريا.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/291884

كلمات مفتاحية

القدس

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من القدس

تم نسخ الرابط بنجاح.