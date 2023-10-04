الأخبار
مع فلسطين
القدس
سياسي
محلي
إسرائيليات
دولي
مقالات
تقارير
قصص صحفية
حوار
تقارير
تحقيقات
الاقتصاد
رياضة
رياضة
الرسالة سبورت
ميديا
مكتبة الفيديو
انفوجرافيك
بودكاست
كاريكاتير
منوعات
صحة وأسرة
ثقافة
تكنولوجيا
منوعات
الأخبار
مع فلسطين
القدس
سياسي
محلي
إسرائيليات
دولي
مقالات
تقارير
قصص صحفية
حوار
تقارير
تحقيقات
الاقتصاد
رياضة
رياضة
الرسالة سبورت
ميديا
مكتبة الفيديو
انفوجرافيك
بودكاست
كاريكاتير
منوعات
صحة وأسرة
ثقافة
تكنولوجيا
منوعات
ادخل كلمات البحث ...
^200 مثال: غزة العزة
ابدأ البحث
الرئيسية
انفوجرافيك
انفوجرافيك:
منذ هبة القدس 50 ألف معتقل
04 أكتوبر 2023 . الساعة: 09:04 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/291902
متعلقات
Class room تجربة جديدة لا تخلو من "النهفات"
معتقل منذ هبة الكرامة..الإفراج عن مصطفى عواد من طمرة بشروط مقيدة
أخبار رئيسية
بن غفير يشارك في اقتحام سجن جلبوع
مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية
المجتمع المسيحي في القدس يحذر: سنرد على اعتداءات المستوطنين
الاحتلال يتأهب في القدس لتأمين مسيرة كبيرة للمستوطنين
الأسرى يضربون عن الطعام اسنادًا للأسير الفسفوس
مواجهات واعتقالات خلال حملة مداهمات لقوات الاحتلال في الضفة والقدس
المزيد من انفوجرافيك
انفوجرافيك:
كميات الزيتون في قطاع غزة لهذا العام
انفوجرافيك:
توصيات الملتقى العربي لمواجهة المشروع الصهيوني
انفوجرافيك:
أبرز عمليات انتفاضة القدس 2015
تم نسخ الرابط بنجاح.
عاجل