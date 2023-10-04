حماس: الاعتداء على الأسرى يصب الزيت على النار

دعا جهاد طه المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس المنظمات الحقوقية ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لوقف العدوان الصهيوني المتجدد والممنهج بحق أسرانا، والذي يصب الزيت على النار، وقد يُفضي إلى تصعيد جديد يتحمل الاحتلال الصهيوني مسؤوليته وتبعاته.

وقال طه في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن تجدّد الاعتداء على أسرانا الأبطال لن يفلح في كسر إرادتهم، ونحمّل الاحتلال كامل المسؤولية عن سلامتهم.

وأضاف أن همجية قوات الاحتلال وعدوانها على أسرانا في سجني "جلبوع" و"ريمون" الليلة الماضية، الذي شمل اقتحام أقسامهم، والاعتداء عليهم باستخدام أدوات قمعية، وإجراء تنقلات جماعية تعسفية بحقهم، وبتحريض مباشر من الوزير الإرهابي بن غفير، لن يفلح في كسر إرادة أسرانا الأبطال وصمودهم في وجه السجّان الغاصب.