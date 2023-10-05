قاسم يحيي مقاومي شعبنا ويؤكد أن الثورة بالضفة لن تهدأ

شدد الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم على أن ما شهدته الضفة من اشتباكات خلال ليل أمس في طولكرم ونابلس وقلقيلية ورام الله وسلفيت وطوباس، تأكيد على أن كل الضفة الغربية ستظل تقاتل الاحتلال في كل شبر حتى نطرده من أرضنا ونطهر مقدساتنا.

ونعى قاسم اليوم الخميس، شهداء طولكرم الذين اغتالتهم قوة صهيونية، موجهاً التحية الوطنية الواجبة إلى مقاومي شعبنا الذين تصدوا لجيش الاحتلال الصهيوني واشتبكوا معه في طولكرم ونابلس.

وعبّر عن اعتزازه بهذه البطولة العظيمة التي يسطرونها في كل مرة، منوهاً بأن الثورة العظيمة في الضفة لن تهدأ إلا بتحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال.

وقال قاسم: "نشد على أيدي مقاتلينا من كتائب القسام الذي واجهوا العدو الصهيوني في هذه الاقتحامات واشتبكوا معه، كتفاً بكتف مع المقاتلين الميامين من سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى".