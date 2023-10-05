إصابة 5 جنود (إسرائيليين) خلال اشتباكاتٍ خاضتها كتائب القسام بطولكرم 

أصيب خمسة جنودٍ (إسرائيليين) ثلاثة منهم بحالةِ الخطر خلال الاشتباكات التي خاضتها كتائب القسام في طولكرم فجر اليوم الخميس.

وشهد مخيم طولكرم فجر اليوم اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها للمخيم، تصدى خلالها المقاومون بالرصاص والعبوات الناسفة.

وأظهرت مقاطع فيديو لحظات إصابة جندي (إسرائيلي) برصاص المقاومين، واستهداف آليات الاحتلال بالعبوات المتفجرة.

وكانت كتائب القسام بالضفة الغربية قد أعلنت أن مجاهديها الأبطال في مخيم طولكرم، تمكنوا فجر اليوم الخميس، من اكتشاف قوة صهيونية خاصة وأوقعوها في شباك كمين محكم أعدوه مسبقا.

وقالت كتائب القسام في بيان لها: "فجَّرَ المجاهدون عدداً من العبوات المحلية الصنع في الآليات المقتحمة، ثم خاضوا اشتباكاً من نقطة صفر مع جنود الاحتلال موقعين في صفوفهم إصابات مؤكدة، أجبرتهم على الانسحاب وهم يجرّون أذيال الخيبة".

واستشهد مقاومان، صباح اليوم الخميس، خلال اشتباك مع قوات الاحتلال في قرية شوفة قضاء طولكرم.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشابين عبد الرحمن فارس محمد عطا (٢٣ عاماً)، وحذيفة عدنان محمد فارس (٢٧ عاماً)، برصاص الاحتلال في قرية شوفة جنوب طولكرم.