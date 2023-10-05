أسعار صرف الدولار في سوريا اليوم، انخفض سعر صرف الدولار اليوم، في مصرف سوريا مقابل الليرة، بينما شهد تذبذباً ملحوظاً في السوق السوداء في سوريا، مطلع التعاملات الصباحية، كما شهدت أسعار العملات الأجنبية في سوريا، تغيرات ملحوظة، ومن خلال موقع الرسالة نت نقدم لكم أحدث التغيرات على أسعار العملات بصورة يومية.

سعر صرف الدولار في السوق السوداء

استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة عند 11200 ليرة للدولار الواحد، في مصرف سورية المركزي.

سجل سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو مستوى 11860.80 ليرة، في مصرف سورية المركزي.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

بلغ سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية 498 ليرة سورية عند الشراء ، فيما بلغ سعر البيع 507 ليرة سورية.

سعر الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء

هبط سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء بواقع 100 ليرة بدمشق ليسجل نحو 13300 ليرة للشراء و13400 ليرة للبيع، مقابل 13400 ليرة للشراء، و13500 ليرة للبيع، وأيضًا في اللاذقية وطرطوس وحلب

سعر اليورو اليوم في سوريا

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم، 14650 ليرة للشراء، و14750 ليرة للبيع، حقق سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو نحو 11704.87 ليرة، داخل مصرف سورية المركزي.

سعر الدولار في نشرة الحوالات والصرافة

استقر سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة عند مستوى 10900 ليرة للدولار الواحد، داخل مصرف سورية المركزي.

سعر الدولار في نشرة الصرف

وفقًا لنشرة الصرف، وصل متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك بلغ 10900 ليرة.

سعر صرف الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء

انخفض سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء بدمشق ليسجل 13600 ليرة للشراء، و13700 ليرة للبيع.

بحسب التعاملات، فإن 100 دولار في مصرف سورية المركزي تسجل 1.330 مليون ليرة.

هبط سعر صرف الدولار في سوريا بمدينتي اللاذقية وطرطوس إلى 13650 ليرة للشراء، و13750 ليرة للبيع، انخفض سعر الدولار أمام الليرة السورية في حمص حماة إلى 13750 ليرة للشراء، و13850 ليرة للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي في سوريا بمدينتي درعا والسويداء إلى 13800 ليرة للشراء، و13900 ليرة للبيع.

حقق سعر الدولار في إدلب انخفاضًا ليسجل 13900 ليرة للشراء، و14000 ليرة للبيع، وكذلك في عفرين وإعزاز والباب ومنبج والرقة والحسكة والقامشلي ودير الزور.

سعر الريال السعودي اليوم في سوريا

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم، ليرة للشراء، و 2173.41 ليرة للبيع.

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سعر الدينار الأردني اليوم في سوريا

وبلغ سعر صرف الدينار الأردني مقابل الليرة السورية اليوم، 11790.82 ليرة للشراء، و 11908.72 ليرة للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي اليوم في سوريا

وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الليرة السورية اليوم، 2297.30ليرة للشراء، و2320.27 ليرة للبيع.