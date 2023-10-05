النائب زعارير: محاولات الاحتلال يائسة لإيقاف أداء المقاومة النوعي والممتد بالضفة

أشاد النائب باسم زعارير ببطولات المقاومين وتصديهم لاقتحامات قوات الاحتلال (الإسرائيلي) في مخيم طولكرم، مؤكدًا أن أداءهم أصبح نوعيًا رغم التحديات وقلة الإمكانيات.

وقال زعارير إن شعبنا الفلسطيني لا يزال يقدم المفاجآت للعدو رغم قلة الإمكانيات والهجمات المتكررة والاقتحامات من قبل جيش الاحتلال للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية بأحدث التقنيات العسكرية.

وأضاف أن أداء المقاومين أصبح نوعيًا ويشير إلى الكفاءة العالية والإرادة القوية والتوفيق لهؤلاء الشباب المقاوم، رغم هجمات الاحتلال والملاحقة والتضييق من قبل أمن السلطة ضمن التعاون الأمني المعلن وتنفيذا لمخرجات القمم الأمنية في العقبة وشرم الشيخ والعلمين.

وأشار إلى أنه في كل هجوم للاحتلال على المقاومين الأبطال يرجع جيشه مثخنا بالجراح ومتكبدا للخسائر، وهذا ما يدفه الى تكثيف هجماته تخوفًا وتحسبًا من تطور العمل المقاوم في الضفة كمًا ونوعًا.

وأكد على أن هذه المحاولات المتكررة هي محاولات يائسة لأنهاء الحالة الثورية في الضفة قبل انفجارها على طول الضفة وعرضها.

وشدد على أن ما يقوم به الاحتلال من إجرام على كل الصعد واعتداءاته على المقدسات والأرض والإنسان الفلسطيني لن يثني شعبنا المعطاء عن هدفه الأساسي وهو الخلاص من الاحتلال وظلمه.

وأردف: "شعبنا اختار طريق المقاومة حتى يقضي الله أمرا كان مفعولًا، ولو نسق المنسقون وطبع المطبعون وتآمر المتآمرون، فهؤلاء متساقطون في طريق حرية شعبنا ومقدساتنا وأرضنا".

وزفت كتائب الشهيد عز الدين القسّام مجاهديها القساميين حذيفة فارس وعبد الرحمن عطا، منفذي عملية طولكرم، الذين ارتقيا خلال اشتباك مع جنود الاحتلال عقب هجوم على عدد من مركبات المستوطنين.

وأكّدت أن هذه العملية تأتي استكمالاً لما بدأه مجاهدو القسام في مخيم طولكرم، والذين أوقعوا قوةً صهيونيةً خاصة في كمينٍ محكم برفقة إخوانهم المجاهدين من الفصائل الأخرى فجر اليوم، إذ اعترف العدوّ بإصابة خمسةٍ من جنود نخبته بينهم ثلاثةٌ في حالة الخطر.

وأوضحت أن هذه العملية جاءت ضمن سلسلة عمليات الرد على عدوان الاحتلال المتواصل بحق أقصانا وحرائرنا وأسرانا والتي كان آخرها عمليات القسام في الخليل وحوارة والأغوار وتقوع خلال الشهور الماضية وخلفت 3 قتلى صهاينة و 5 إصابات بعضها بحال الخطر.

وشددت على أن استمرار تغوّل العدوّ وتماديه ضد مقدساتنا وأسرانا وحرائرنا سيسعر ناراً تبدد أمنه، وتزلزل أركانه.

وكان خمسة جنودٍ (إسرائيليين) ثلاثة منهم بحالةِ الخطر قد أصيبوا خلال الاشتباكات التي خاضتها كتائب القسام في طولكرم فجر اليوم الخميس.

وشهد مخيم طولكرم فجر اليوم اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها للمخيم، تصدى خلالها المقاومون بالرصاص والعبوات الناسفة.

وأظهرت مقاطع فيديو لحظات إصابة جندي إسرائيلي برصاص المقاومين، واستهداف آليات الاحتلال بالعبوات المتفجرة.

وكانت كتائب القسام بالضفة الغربية قد أعلنت أن مجاهديها الأبطال في مخيم طولكرم، تمكنوا فجر اليوم الخميس، من اكتشاف قوة صهيونية خاصة وأوقعوها في شباك كمين محكم أعدوه مسبقا.

وقالت كتائب القسام في بيان لها: "فجَّرَ المجاهدون عدداً من العبوات المحلية الصنع في الآليات المقتحمة، ثم خاضوا اشتباكاً من نقطة صفر مع جنود الاحتلال موقعين في صفوفهم إصابات مؤكدة، أجبرتهم على الانسحاب وهم يجرّون أذيال الخيبة".