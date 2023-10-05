ساعد قرار لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في منظمة "أوبك+"؛ الإبقاء على تخفيضات إنتاج النفط، على ارتفاع أسعار الذهب الأسود في تعاملات اليوم الخميس، وتعويض جزءًا من الخسائر الكبيرة التي تكبدتها في الجلسة السابقة.

وقرار "أوبك+" يعني استمرار نقص الإمدادات وسط مخاوف من تراجع وشيك في نمو الاقتصاد العالمي.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتًا إلى 86.42 دولارًا، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 50 سنتًا إلى 84.75 دولارًا.

وكانت أسعار النفط، قد انخفضت بأكثر من 5 دولارات عند التسوية، أمس الأربعاء، وسط تركيز على توقعات أكثر قتامة للاقتصاد الكلي وتراجع الطلب على الوقود.

وانخفاض أسعار الوقود عالميًا جاء بعد اجتماع لجنة تحالف "أوبك+" الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء آخرين بقيادة روسيا.

ولم تقر اللجنة أي تغييرات على سياسة إنتاج التحالف من النفط، وقالت السعودية إنها ستواصل خفضًا طوعيًا قدره مليون برميل يوميًا حتى نهاية عام 2023، فيما ستبقي روسيا على خفض طوعي للصادرات بواقع 300 ألف برميل يوميًا حتى نهاية ديسمبر.