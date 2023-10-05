النائب قفيشة يدعو للحشد والزّحف لأداء صلاة الجمعة غدًا بالمسجد الأقصى 

أكدّ النائب حاتم قفيشة أن الاحتلال ومستوطنيه يشنّون عدوانًا بلا هوادةٍ على المسجد الأقصى في القدس المحتلة والمسجد الإبراهيمي في الضفة الغربية.

وبين أنّ الاحتلالَ ينتهجُ سياسة من أجل الاستيلاء على المسجد الأقصى المبارك، ومن أجل يكون مصيره كمصير المسجد الإبراهيمي.

ودعا "قفيشة" كل من يستطيع الوصول للمسجد الأقصى بالحشدِ والرّباط والمشاركة في صلاة يوم غدٍ الجمعة، إفشالًا لمخططات الاحتلالِ وللتأكيد على هوية المسجد الإسلامية الخالصة.

ولفت إلى أن الحشد والرباط والتواجد الدائم في المسجد الأقصى يفشلون مخططات الاحتلال ومستوطنيه التهويدية، مؤكدًا أن الرّباط في الأقصى هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم.

وكانت حركة حماس قد دعت جماهير شعبنا الفلسطيني، في كل مدن وقرى الوطن، للنفير والحشد والرباط داخل المسجد الأقصى المبارك يوم الجمعة القادم، 6 أكتوبر 2023، دفاعاً عنه، وللتأكيد على إسلاميته، في مواجهة الاحتلال وقطعان المستوطنين، العابثين بقدسيته، والساعين لتقسيمه وهدمه لبناء هيكلهم المزعوم.

وأكدت أن العربدة التي سادت فترة الأعياد اليهودية، ومحاولات الاحتلال الصهيوني للسيطرة على المسجد الأقصى لن تنجح، وسيبقى شعبنا ومقاومته سياجًا حاميًا لقدسنا وأقصانا مهما كان الثمن.