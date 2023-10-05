حملات اعتقال وإبعاد مسعورة وعشرات حالات الهدم.. القدس في مرمى الاستهداف والتهويد

صعد الاحتلال (الإسرائيلي) ومستوطنوه من انتهاكاتهم بحق المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة منذ بداية العام، في مساعي تهويدهما وفرض السيطرة عليهما.

ورصد ركز معلومات فلسطين "مُعطى" اقتحام 41989 مستوطنا متطرفا للمسجد الأقصى منذ بداية عام 2023 حتى مطلع شهر أكتوبر الحالي.

ونفذ المستوطنون اقتحامات واسعة للمسجد خلال فترة الأعياد اليهودية التي تزامنت مع شهر سبتمبر الماضي وحتى بداية أكتوبر الجاري.

وتزامنت اقتحامات المستوطنين للأقصى انتهاكات غير مسبوقة تمثلث في أداء الصلوات والطقوس التلمودية في باحات المسجد وإدخال القرابين النباتية، عدا عن الاعتداء الوحشي على المرابطين والمرابطات عند أبواب المسجد.

وأحصى المركز 212 انتهاكا للاحتلال بحق المسجد الأقصى، فيما أبعد 73 فلسطينيا عن المسجد، ونفذ 1024 حالة اعتقال بحق المقدسيين

وهدم الاحتلال 86 منزلا ومنشأة للمقدسيين، وقام بـ145 عملية مداهمة لمنازل المقدسيين، و238 اقتحاما لمناطق القدس المختلفة، ونصب201 حاجزا ثابتا أو متحركا في القدس.

ويسابق الاحتلال الزمن في مخططاته لفرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى والمدينة المقدسة، وسط صمود المقدسيين والمرابطين وحالة المقاومة المتصاعدة بالضفة نصرة للمقدسات.