الباحث صبحة: ما جرى في طولكرم تأكيد على تمكن المقاومة وتجذرها

قال الكاتب والباحث محمد صبحة إنّ "ما جرى في مخيم طولكرم تأكيد على تمكن المقاومة وتجذرها، وأنها ليست حدثا عابرا او طفرة مؤقتة".

وأضاف صبحة أن "نجاح المقاومين في الحفاظ على مواقعهم، وصد قوات الاحتلال ومنعها من تحقيق أهدافها ضمن مساحة لا تتعدى كيلو متر مربع واحد يشير بوضوح إلى تراكم نجاح المقاومة وتكرار فشل الاحتلال".

وذكر أن انضمام مخيم طولكرم إلى المخيمات المستعصية على الاجتياح، بعد أن كان مخيم نور شمس ومخيم جنين؛ يشير إلى توسع الحالة وتطورها.

وشدد على أن ما جري يعطي أيضاً انطباعا واضحا، أن المقاومة تنجح في قراءة حركة الاحتلال، بينما يفشل الاحتلال في ذلك.

وزفت كتائب الشهيد عز الدين القسّام مجاهديها القساميين حذيفة فارس وعبد الرحمن عطا، منفذي عملية طولكرم، الذين ارتقيا خلال اشتباك مع جنود الاحتلال عقب هجوم على عدد من مركبات المستوطنين.

وأكّدت أن هذه العملية تأتي استكمالاً لما بدأه مجاهدو القسام في مخيم طولكرم، والذين أوقعوا قوةً صهيونيةً خاصة في كمينٍ محكم برفقة إخوانهم المجاهدين من الفصائل الأخرى فجر اليوم، إذ اعترف العدوّ بإصابة خمسةٍ من جنود نخبته بينهم ثلاثةٌ في حالة الخطر.

وأوضحت أن هذه العملية جاءت ضمن سلسلة عمليات الرد على عدوان الاحتلال المتواصل بحق أقصانا وحرائرنا وأسرانا والتي كان آخرها عمليات القسام في الخليل وحوارة والأغوار وتقوع خلال الشهور الماضية وخلفت 3 قتلى صهاينة و 5 إصابات بعضها بحال الخطر.

وشددت على أن استمرار تغوّل العدوّ وتماديه ضد مقدساتنا وأسرانا وحرائرنا سيسعر ناراً تبدد أمنه، وتزلزل أركانه.

وكان خمسة جنودٍ (إسرائيليين) ثلاثة منهم بحالةِ الخطر قد أصيبوا خلال الاشتباكات التي خاضتها كتائب القسام في طولكرم فجر اليوم الخميس.

وشهد مخيم طولكرم فجر اليوم اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها للمخيم، تصدى خلالها المقاومون بالرصاص والعبوات الناسفة.

وأظهرت مقاطع فيديو لحظات إصابة جندي إسرائيلي برصاص المقاومين، واستهداف آليات الاحتلال بالعبوات المتفجرة.