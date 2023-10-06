الطقس: أجواء خريفية وانخفاض على درجات الحرارة

يسود طقس فلسطين اليوم الجمعة أجواء خريفية لطيفة في معظم المناطق وغائمة جزئياً إلى صافية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون طقس فلسطين غائمًا جزئياً وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدا السبت تسود أجواء خريفية لطيفة في معظم المناطق وغائمةً جزئياً إلى غائمة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، مع بقائها حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.