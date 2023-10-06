الآلاف يؤدون صلاة (الفجر العظيم) في المسجد الأقصى

أدى الآلاف اليوم الجمعة صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك استجابة لدعوات أطلقت في ظل ما يواجهه المسجد من اقتحامات وإجراءات تهويدية.

وكان خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري دعا إلى المشاركة الحاشدة في صلاة الجمعة، للتأكيد على حق المسلمين وحدهم في الأقصى.

كما دعت حركة حماس جماهير الشعب الفلسطيني، في كل مدن وقرى الوطن، للنفير والحشد والرباط داخل المسجد الأقصى المبارك يوم الجمعة.