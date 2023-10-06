الآلاف يؤدون صلاة (الفجر العظيم) في المسجد الأقصى

أدى الآلاف اليوم الجمعة صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك استجابة لدعوات أطلقت في ظل ما يواجهه المسجد من اقتحامات وإجراءات تهويدية.
وكان خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري دعا إلى المشاركة الحاشدة في صلاة الجمعة، للتأكيد على حق المسلمين وحدهم في الأقصى.
كما دعت حركة حماس جماهير الشعب الفلسطيني، في كل مدن وقرى الوطن، للنفير والحشد والرباط داخل المسجد الأقصى المبارك يوم الجمعة.
وشددت حماس، في تصريح صحفي، أن الحشد سيكون دفاعاً عن المسجد الأقصى، وللتأكيد على إسلاميته، في مواجهة الاحتلال وقطعان المستوطنين، العابثين بقدسيته، والساعين لتقسيمه وهدمه لبناء هيكلهم المزعوم.
وواجه المسجد الأقصى على مدار الأيام الماضية اقتحامات من جماعات المستوطنين المتطرفة الذين أقاموا طقوسا تلمودية بحجة الأعياد اليهودية.