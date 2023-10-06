حصاد الأسبوع: 3 شهداء وإصابة 19 (إسرائيلياً) في 266 عملاً مقاوماً بالضفة

تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن إصابة 19 (إسرائيلياً) بينما استشهد 3 فلسطينيين.

وخلال الفترة ما بين 29-09-2023 حتى 05-10-2023، وثق مركز المعلومات الفلسطيني “معطي” 266 عملاً مقاوماً، بينها 24 عملية إطلاق نار.

وأحصى المركز إحراق 3 منشآت عسكرية، وتحطيم 13 مركبة لقوات الاحتلال في عدة مواقع بالضفة.

ووثق معطى 8 عمليات تفجير عبوات ناسفة استهدفت قوات الاحتلال، و11 زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، فيما تصدى الشبان لـ29 اعتداء للمستوطنين في مناطق متفرقة.

وخرجت 3 تظاهرات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، فيما اندلعت 94 مواجهة في نقاط متفرقة، كما نفذ الشبان 81 عملية إلقاء حجارة.