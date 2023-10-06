6عملياتِ إطلاق نار استهدفت الاحتلال خلال الـ24 ساعة الأخيرة 

تواصلت الأعمال المقاومة في الضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث سجّلت 28 عملًا مقاومًا، أدّت لإصابة في صفوف الاحتلال.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" ست عمليات إطلاق نارٍ وحالة لإلقاء عبوات ناسفة وأخرى لإلقاء زجاجات حارقة وتحطيم موقع عسكري وأربعة تصدياتٍ لهجماتِ المستوطنين، و11 مواجهةً بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأطلق مقاومون النّار على حاجز دوتان في جنين ومستوطنة رام اون وعلى قوات الاحتلال في بلدة عربونة في جنين، كما استهدفوا جنود الاحتلال بصلياتٍ من الرصاص في الأغوار.

واشتبك المقاومون مع قوات الاحتلال خلال مطاردة منفذ عملية حوارة وأطلقوا النار على حاجز حوارة وحطّمَ الشباب الثائر نقطة عسكرية وعددا من مركبات المستوطنين، وأصابوا مستوطنًا بالحجارة قرب مستوطنة إيتمار في نابلس، خلال مواجهاتٍ متكررةٍ مع قوات الاحتلال.

وشهدت كل من سنجل ومعسكر عوفر وحي الطيرة في رام الله، إلقاء زجاجات حارقة وعبوات ناسفة خلال موجهاتٍ مع قوات الاحتلال.

كما ألقى الشباب الثائر عبوة ناسفة على قوات الاحتلال خلال المواجهات في حي الطيرة برام الله.

وشهدت دير استيا في سلفيت تصدياتٍ للمستوطنين حيث ألقى الأهالي والشباب الثائر الحجارة صوب المستوطنين وحطموا مركبتين لهم.

وشهدت بلدة السموع في الخليل مواجهات عنيفة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال تخللها عملياتُ إلقاء حجارة صوب قوات الاحتلال.

وتواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن إصابة 19 إسرائيلياً، بينما استشهد 3 فلسطينيين.

وخلال الفترة ما بين 29-09-2023 حتى 05-10-2023، وثق مركز المعلومات الفلسطيني “معطي” 266 عملاً مقاوماً، بينها 24 عملية إطلاق نار.