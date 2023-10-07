(محامون من أجل العدالة) تدين اعتداء أمن السلطة على مسيرة الجهاد

أدانت مجموعة محامون من أجل العدالة قيام أجهزة السلطة في طولكرم بالضفة المحتلة، بالاعتداء بالقمع وإطلاق النار على مهرجان شعبي أقيم في مخيم نور شمس للاجئين، بمناسبة ذكرى انطلاقة حركة الجهاد الإسلامي.

وقالت المجموعة في بيان لها الجمعة، إنها "تنظر إلى مشاهد إطلاق النار المباشر على المواطنين بالجريمة غير المبررة والتي تستوجب المراجعة والمحاسبة وإحالة المسؤولين عنها للمحاكمة".

وأشارت إلى أن تصاعد حالة القمع التي وصلت إلى مرحلة خطيرة تأتي استكمالاً لسياسة السلطة بتجريم الأعمال المشروعة في إطار حق تقرير المصير المكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وبالتزامن مع حملة ملاحقة واعتقالات مستمرة لعشرات الناشطين المطاردين لقوات الاحتلال منذ منتصف العام الماضي.

وأكدت المجموعة، أن هذه المسلكيات والأفعال تتناقض أيضاً مع انضمام السلطة مؤخراً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتنتقص أيضاً من الحقوق والحريات العامة المكفولة بما في ذلك احترام حرية الرأي والتعبير والانتماء السياسي، بالإضافة لما تشكله من تقويض لحق تقرير المصير كحق دستوري مكفول.

وطالبت المجموعة بضرورة التراجع الفوري عن هذه السياسات التي تتعارض مع حقوق الإنسان، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين.