الهندي: اعتداء السلطة على مهرجان (الجهاد) أكثر الأعمال خزياً

قال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، الدكتور محمد الهندي مساء اليوم الجمعة، إن "اعتداء أجهزة السلطة على مهرجان للجهاد الإسلامي وعلى أمهات الشُهداء في مخيم نور شمس يعتبر أكثر الأعمال خزياً تحت مسمى التنسيق الأمني، ولا يوجد به أي منطق".

وعبر الهندي في تصريح له عبر قناة "الجزيرة"، عن رفضه واستهجانه لقيام عناصر الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة بإطلاق النار على مواطنين فلسطينيين كانوا يشاركون في احتفالية سلمية في مخيم نور شمس بطولكرم بالضفة الغربية المحتلة، لإحياء ذكرى انطلاقة الحركة.

وأضاف أن "السلطة ما زالت تُثبت لأمريكا وإسرائيل أنها شريكاً معهم في أي عملية سياسية؛ لكن ما يجري اليوم هو استمرار الاحتلال في الاعتداء على الشعب الفلسطيني".

وتابع: "على مدار 6 أيام تقوم إسرائيل بالاعتداء على المسجد الأقصى وتعتقل وتعتدي على كل الشعب الفلسطيني، ورغم كل ذلك تصر السلطة أن تثبت أنها شريك ممكن للتسوية".

ولفت الهندي إلى أن السلاح الذي يحمله مقاتلو الجهاد الإسلامي ليس موجهاً للسلطة .

ودعا الهندي، السلطة الفلسطينية لمحاسبة كل من أطلق الرصاص نحو أبناء شعبنا، متسائلاً: "لماذا يستعرض الفلسطيني قواته على المقاومة، في حين أنه يرى الاعتقالات والاعتداءات اليومية التي يمارسها الاحتلال على أبناء شعبنا، ولا يوجه السلاح نحوه".

وأكد الهندي أن المقاومة هي الجدار الأخير للأمة والأمل الوحيد للشعب الفلسطيني للخلاص من الاحتلال، مشيراً الى أن الإجماع الوطني كله مع المقاومة.

وتابع يقول: "ليس هناك أي منطق في ممارسات السلطة، هي تريد أن تثبت لإسرائيل أنها شريك في العملية سياسية، والاحتلال لم يطلق نحوها رصاصة واحدة لأنه يعرف أن لا قيمة لها في أي مشروع".

واقتحم عناصر من أجهزة أمن السلطة مكان مهرجان حركة الجهاد الإسلامي في مخيم نور شمس بطولكرم، وأطلقوا النار وقنابل الغاز على الموجودين في المكان، ما أدى لوقوع إصابات.