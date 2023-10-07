حزب الله يبارك (طوفان الأقصى) ويؤكد بأنه على اتصال مباشر مع قيادة المقاومة الفلسطينية

قال حزب الله في لبنان "نبارك للشعب الفلسطيني المقاوم ومجاهدي الفصائل الفلسطينية البطلة وبالأخص الإخوة في كتائب القسام العملية البطولية "طوفان الأقصى".

وتابع "هذه العملية المظفرة هي رد حاسم على جرائم الاحتلال المتمادية والتعدي ‏المتواصل على المقدسات والأعراض والكرامات".

وأكد حزب الله أن قيادة المقاومة الاسلامية في لبنان تواكب التطورات الهامة على الساحة ‏الفلسطينية عن كثب وتتابع الأوضاع الميدانية باهتمام بالغ وهي على اتصال مباشر مع قيادة المقاومة الفلسطينية في الداخل والخارج وتجري معها تقييما متواصلا للأحداث وسير العمليات.