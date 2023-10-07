فصائل المقاومة تحذر الاحتلال من إرتكاب أي حماقة اتجاه غزة

حملت فصائل المقاومة الفلسطينية الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن مغبة ارتكاب أي حماقة تجاه أهلنا وأبناء شعبنا في غزة، مؤكدة أن يد المقاومة طويلة وسترد الصاع صاعين.

وقالت الفصائل في بيان لها مساء اليوم السبت نحيي سواعد المقاومين الأبية التي سجلت اليوم في معركة طوفان الأقصى التي أعلنها القائد العام لكتائب القسام الأخ المجاهد محمد الضيف أبو خالد انتصاراً جديداً يضاف لسجل الشرف والبطولة.

وأكدت أن هذا الانجاز هو ثمرة العمل الدؤوب في الإعداد والتجهيز ووضع الخطط التي تنفذ في الميدان على أكمل وجه.

وأضافت: "نشد على أيدي مقاومينا الأفذاذ، وندعو للمزيد من الصمود والثبات والعمل بكل قوة لحماية شعبنا والرد على عدوان الاحتلال على الأقصى، فعنوان هذه المعركة هو الدفاع عن القدس والأقصى والأسرى، الأمر الذي يفرض انخراط الأمة ومحور القدس فيها في هذه المعركة البطولية".

وختمت بقولها: "ستبقى المقاومة هي السند والقوة التي لن تنكسر، وإن قدمنا الشهداء فهذه ضريبة العزة والكرامة ولكننا بإذن الله لمنتصرون وما ذلك على الله بعزيز، معادلتنا اليوم نغزوهم ولا يغزوننا".

ودعت أبناء شعبنا في الضفة والقدس والداخل المحتل لتعزيز الوحدة الوطنية ورص الصفوف والانتفاض كجسد واحد في مواجهة الاحتلال وعدوانه ومخططاته.