كتائب القسام: أسقطنا منظومة دفاع فرقة غزة التابعة لجيش الاحتلال

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" بأن مجاهديها تمكنوا من اجتياز الخط الدفاعي للعدو، وتنفيذ هجوم منسق متزامن على أكثر من 50 موقعاً في فرقة غزة والمنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال، ما أدى إلى إسقاط دفاع الفرقة.

وأضافت الكتائب في بيان لها ، "لا يزال مُجاهدونا يخوضون معارك بطوليةً في 25 موقعًا حتى اللحظة، ويدور القتال حاليًا في قاعدة (رعيم) مقر قيادة فرقة غزة".

وبدأت المقاومة الفلسطينية صباح اليوم معركة أطلقت عليها اسم "طوفان الأقصى"، رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك، والأسرى الفلسطينيين، وتصاعد الاستيطان في الضفة، بينما أطلق جيش الاحتلال رسميًا اسم "السيوف الحديدية"، على عمليته ضد غزة.