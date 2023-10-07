قيادي بحركة فتح: حماس صدقت الوعد وتكتب تاريخ القضية من جديد

قال القيادي في حركة فتح جمال حويل، إن حركة حماس صدقت وعدها، وتكتب برفقة فصائل المقاومة تاريخ جديد لأمتنا ولشعبنا الفلسطيني ولكل العالم.

وأكدّ حويل لـ"الرسالة نت"، أنّ الأكاديميات ستدرس العملية التي حصلت، والتي تم فيها تحرير جزء من فلسطين.

وأوضح أن حماس وجهت رسالة قوية جدا في كل الاتجاهات، مضيفا: "لو كان هناك إرادة عند الكل الفلسطيني؛ سنغير ونحرر".

وأضاف: "القسام أكدّ اليوم أنّ التحرير طاب قوسين أو أقرب"، متابعا: "حماس صدقت الوعد، وطوفان الأقصى رفعت معنويات المقاتلين، وأهالي الشهداء والأسرى، وأخرجتنا من بئر عميق للحرية".

وتابع: "لكل المزايدين والتافهين الذي زايدوا على موقف حماس، اليوم تسجل تاريخا بأحرف أغلى من الذهب".