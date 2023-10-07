كتائب القسام: عشرات الضباط والجنود الصهاينة في قبضتنا

قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة مساء اليوم، "نبشّر أسرانا وأبناء شعبنا أن في قبضة كتائب القسام عشرات الأسرى من الضباط والجنود وقد تم تأمينهم في أماكن آمنة وفي أنفاق المقاومة".

وبدأت المقاومة الفلسطينية صباح اليوم معركة أطلقت عليها اسم "طوفان الأقصى"، رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك، والأسرى الفلسطينيين، وتصاعد الاستيطان في الضفة، بينما أطلق جيش الاحتلال رسميًا اسم "السيوف الحديدية"، على عمليته ضد غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم السبت، أن حصيلة العدوان المستمر بلغت 198 شهيداً و1610 إصابة بجراح مختلفة، إثر غارات جوية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، بالتزامن مع بدء عملية "طوفان الأقصى".

وخلال 10 ساعات من المعركة التي لا تزال مستمرة، أعلنت القناة 14 الإسرائيلية عن سقوط أكثر من 100 قتيل وأكثر من 1000 إصابة جراء ضربات المقاومة في غلاف غزة.