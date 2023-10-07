طوفان الأقصى طوفان الأقصى

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^200 مثال: غزة العزة

200 قتيل (إسرائيلي) و1100 إصابة بمعركة طوفان الأقصى

الرسالة نت- غزة

قتل200 إسرائيليا على الأقل وأصيب نحو 1000 في العملية التي أطلقت عليها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس "طوفان الأقصى"

وارتفعت حصيلة القتلى الإسرائيليين لأكثر من 150، بينما لا يزال يتواجد أعداد أخرى من القتلى لم تصل إليهم الطواقم الطبية الإسرائيلية. كما ذكرت قناة 13.

ولا زال مقاومون يخوضون اشتباكات عنيفة داخل المستوطنات الإسرائيلية، فيما زعم موقع واي نت العبري أنه تم قتل وجرح واعتقال عدد منهم.

ويتحصن مقاومون في منازل مستوطنين بغلاف غزة، وبأيديهم رهائن.

وكانت المقاومة وخاصة كتائب القسام نشرت مقاطع فيديو للعديد من الأسرى الإسرائيليين لديها.

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