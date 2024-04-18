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قوات الاحتلال تقتحم مدينة طولكرم وتحاصر مخيم نور شمس

الرسالة نت

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الخميس، مدينة طولكرم ومخيم نور شمس شرقها.

وأفادت مصادر محلية، باقتحام قوات معززة من جيش الاحتلال مدينة طولكرم ترافقها جرافتان إحداهما (D9) من محورها الغربي، وتوجهت باتجاه مخيم نور شمس، مرورًا بميدان المحاكم (العليمي)، وشارع جامعة القدس المفتوحة وشارع نابلس، ودوار اكتابا وإسكان الموظفين.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال فرضت طوقًا وحصارًا مشددًا على مخيم نور شمس، ونشرت آلياتها على كافة محاور المخيم المؤدية إليه، وأغلقت الشارع الرئيسي المحاذي لمداخله، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع في سماء المنطقة على ارتفاع منخفض.

 

 

 

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مقاومة الأقصى طولكرم طوفان الأقصى مخيم نور شمس

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