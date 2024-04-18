بالفيديو| القسام تبث مشاهد لقنص جندي في بيت حانون وتخوض معارك ضارية وسط قطاع غزة

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، عملية قنص جندي "إسرائيلي" و"تفخيخ" نفقين وتفجير أليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال، في المعارك الدائرة في قطاع غزة.

وقالت القسام، في بلاغ عسكري مقتضب، في تعقيبها على المقطع المصور "قنصنا جنديًا صهيونيًا شرق بيت حانون شمالي قطاع غزة".

وفي بيانٍ منفصل، أعلنت القسام، عن تفجير حقل ألغام بآليات العدو الاسرائيلي المتوغلة في المغراقة وسط قطاع غزة.

وأضافت، أعلن مجاهدونا عن تفجير حقل ألغام بآليات العدو الصهيوني المتوغلة في المغراقة وسط قطاع غزة، ودمروا عددًا منها ما أدى لإيقاع طواقمها بين قتيل وجريح.

وأكدت الكتائب، تفجير عيني نفقين مفخختين بقوات الهندسة الصهيونية وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة. وتخوض المقاومة الفلسطينية معارك ضارية، منذ بدء العمليات البرية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في عدة محاور في قطاع غزة.