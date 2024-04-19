حماس تندد بالفيتو الأمريكي حول العضوية الكاملة لفلسطين بالأمم المتحدة

نددت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الخميس، بأشد العبارات الموقف الأمريكي المنحاز للاحتلال، واستخدام الفيتو لمنع حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

وأضافت الحركة، في بيان، "تقف الولايات المتحدة في وجه الإرادة الدولية، لتستخدم حق النقض (الفيتو) في وجه مشروع القرار الذي قدمته الجزائر نيابة عن المجموعة العربية، الداعي إلى منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، رغم تأييد اثنتي عشرة دولة للقرار، وتؤكِّد من جديد وقوفها ضد شعبنا الفلسطيني وحقه في تقرير المصير، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة، ووقوفها الكامل إلى جانب كيان الاحتلال الفاشي في مصادرته لحقوق شعبنا الفلسطيني ومحاولات تصفية قضيته".

وبينت أن "الإدارة الأمريكية بموقفها هذا تضع نفسها مع الكيان الصهيوني النازي في عزلة عن الإرادة الدولية التي تقف مع شعبنا وحقوقه المشروعة"، مؤكدة أن شعبنا الفلسطيني سيواصل نضاله ومقاومته حتى يدحر الاحتلال وينتزع حقوقه ويقيم دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.