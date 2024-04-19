معروف: مدينة غزة بكاملها تعيش حالة من العطش الشديد

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، يوم الجمعة، أنّ مدينة غزة بكاملها تواجه كارثة بيئية تهدد المواطنين متمثلة في حالة من العطش الشديد بفعل توقف جميع آبار المياه في المدينة بشكلٍ كلي منذ أسبوعين.

وأضاف، في تصريحٍ صحفي، "تواجه مدينة غزة كارثة بيئية جديدة تتهدد المواطنين، تضاف إلى سلسلة الكوارث التي تسبب بها الاحتلال لقطاع غزة منذ أن شن عدوانه الغاشم، وتتمثل هذه الكارثة في توقف جميع آبار المياه في المدينة بشكل كلي منذ اسبوعين بسبب نفاد كميات الوقود الشحيحة التي توفرت لبلدية غزة خلال الفترة الماضية".

وفي ظل عجز طواقم البلدية على تشغيل آبار المياه التي نجت من همجية وقصف الاحتلال، أكّد معروف أنّ المدينة بكاملها تعيش الآن حالة من العطش الشديد بسبب انقطاع المياه،لا سيما مع استمرار توقف ضخ المياه من خط "ميكروت" منذ بداية العدوان وتدمير محطة التحلية بالكامل وأكثر من ٤٠ بئر مياه و١٢٠ ألف متر طولي من شبكات المياه بالمدينة.

وأوضح معروف أنّ هذه الأزمة بلغت ذروتها حالياً مع بدء ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب والاستهلاك على الماء، وهو ما يتطلب من كافة الجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل لتوفير الوقود وإعادة تزويد المياه للمواطنين بشكل عاجل، وإنقاذهم من حالة العطش الشديد والأزمة الصحية والبيئة التي ستتفاقم جراء انقطاع المياه.

وطالب رئيس المكتب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي بوضع حد لجرائم الاحتلال ضد القطاعات الخدماتية المدنية والتحرك العاجل لإسناد البلديات وتوفير المعدات والآليات اللازمة لعملها.

ودعا معروف إلى تحرك دولي قانوني جاد للتحقيق في كافة الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق البلديات والمجالس المحلية وغيرها من المؤسسات الخدماتية، واتخاذ موقف مسؤول أمام استمرار مثل هذه الجرائم.