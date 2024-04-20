يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه الهمجية على قطاع غزة لليوم الـ 197 على التوالي، مرتكباً خلالها كل أشكال جرائم الحرب والإبادة الجماعية، فضلاً عن التجويع ومنع إدخال إلا النزر اليسير من المساعدات التي لا تسد رمق سكان القطاع المحاصر.

وفي أحدث التطورات، قصفت طائرات الاحتلال مساءََ منزلاََ يعود لعائلة "رضوان" في تل السلطان غربي رفح، ما أدى لإرتقاء 9 شهداء بينهم 3 سيدات و5 أطفال إحداهما رضيعة وعدد من الجرحى.

وعرف من الشهداء: نجلاء أحمد عويضة، وشيماء صبحي رضوان، والأطفال حمزة إبراهيم زقوت، لين عبد الفتاح رضوان، وناية عبد الفتاح رضوان، والاء أحمد برهوم، وعامر عبد الفتاح رضوان.

كما قصفت الطائرات منزلاََ يضم روضة أطفال بجوار المقبرة الشرقية في حي السلام شرقي رفح ما أدى لاستشهاد إمرأة وإصابة آخرين. فيما كثف الاحتلال قصفه للأراضي الزراعية بمناطق متفرقة بالمدينة .

وفجر اليوم، أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيران أسلحتها الرشاشة تجاه شاطئ بحر مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة. بينما شنّ طيران الاحتلال يشن غارة شرقي المدينة، وسُجلت إصابات جرّاء تلك الغارات بينها أطفال.

وفي شمالي القطاع: واصلت مدفعية الاحتلال قصفها للمناطق الشرقية لجباليا وبيت حانون فيما شنت طائرات الاحتلال سلسلة من الغارات في المنطقة وفي مناطق آخرى متفرقة بمدينة غزة.

وفي وسط القطاع: قصفت طائرات الاحتلال مربعاََ سكنياََ بحي الدعوة شمالي النصيرات.

كما قصفت الطائرات محيط شركة الكهرباء في المغراقة وشمال مخيم النصيرات للأراضي الزراعية وبيوت تم قصفها مسبقاََ ولم يسجل أي إصابات . فيما طال القصف المدفعي مناطق متفرقة في وسط القطاع: شرق مخيم المغازي و شمال النصيرات و شرق دير البلح .