لجنة المتابعة تدعو إلى هبة شعبية واسعة لمواجهة الاحتلال

دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، يوم الأحد، جماهير شعبنا الفلسطيني ومكوناته الوطنية وقواه الأهلية والشعبية الفاعلة إلى هبة شعبية واسعة لمواجهة الاحتلال والمستوطنين في كافة أنحاء الضفة الغربية والقدس تعبيرًا عن الغضب العارم تجاه جرائم الاحتلال في طولكرم وغزة.

وقالت لجنة المتابعة، في بيانٍ صحفي، "إنّ هذه الجرائم النكراء في طولكرم هي امتداد لجرائم الاحتلال وحرب الإبادة الجماعية التي تستهدف كل الأرض الفلسطينية، وهذا يؤكد حقنا المشروع في مقاومة الاحتلال ومحاسبته وتدفعيه ثمن جرائمه حتى يندحر عن أرضنا وتحرير بلادنا".

وطالبت لجنة المتابعة بأوسع حملة اسناد وتضامن عربي وإسلامي ودولي مع الشعب الفلسطيني.

، كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمؤسسات والمحاكم الدولية إلى حماية الشعب الفلسطيني من فاشية ونازية الاحتلال جيشًا ومستوطنين ووقف العدوان الصهيوني وحرب الإبادة الجماعية وملاحقة قادة الكيان الصهيوني لارتكابهم جرائم حرب وإبادة جماعية وتطهير عرقي ممنهج ضد الشعب الفلسطيني.

وأكدت أنّ دماء شهداء شعبنا في طولكرم وغزة وكل مكان لن تذهب سدى بل ستبقى نارًا على الاحتلال وداعميه ونورًا على طريق النصر والحرية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.