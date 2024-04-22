بلدية غزة تبدأ تشغيل مضخة متنقلة في محطة B7 ومضخات بركة الشيخ رضوان

بدأت بلدية غزة، يوم الاثنين، بتشغيل مضخة متنقلة في محطة الصرف الصحي B7 بحي الزيتون جنوب شرق المدينة ومضخات بركة تجميع مياه الأمطار بحي الشيخ رضوان بشكل تجريبي، بالتعاون مع سلطة المياه، بعد إجراء أعمال إصلاح أولي ومؤقت لبعض أضرار المحطتين والتي لحقت بهما أضرار كبيرة بفعل العدوان.

وأفادت البلدية بأنه يجري التأكد من سلامة خط تصريف بركة الشيخ رضوان الذي تضرر بفعل القصف وسيتم البدء بشتغيل مضخة البركة بشكل دائم وفقا للإمكانيات المتاحة وتصريف المياه المتجمعة بها.

وأشارت إلى أنّ تشغيل المضختين سيخفف من منسوب المياه في محطة B7 والبركة وبالتالي تخفيف كمية المياه العادمة التي تجمعت بهما والتقليل من الأزمة الصحية والبيئية في المنطقتين والحشرات الضارة.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استهدف مرافق المياه والصرف الصحي وباقي المرافق الخدماتية الأخرى وألحق بها دمارًا كبيرًا وتسبب بكارثة صحية وبيئية كبيرة في المدينة.