محطات وقود تنفي سماح الاحتلال بإدخال الغاز والوقود لشمال القطاع

غزة_ خاص الرسالة نت

نفت شركة حاتم أبو جبة للغاز والبترول سماح الاحتلال بإدخال أية كميات من الغاز أو الوقود لمدينة غزة وشمالها حتى اللحظة، موضحة أن محطاتهم جاهزة لاستقبال الوقود والغاز متى سمح الاحتلال بذلك.

وأشار حازم أبو جبة من الشركة في تصريح خاص (بالرسالة نت) إلى أن التنسيق جارٍ مع الجهات المصرية والتي تبدي استعدادا لإدخال الكميات اللازمة، إلا أن الاحتلال يرفض زيادة الكميات المقدرة بأربع شاحنات من الغاز واثنتين من الوقود تدخل لجنوب القطاع.

ويشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل للشهر السابع منع إدخال غاز الطهي والوقود لمدينة غزة وشمال القطاع.

وتتفاقم الأزمة الإنسانية والصحية في القطاع لاعتماد السكان على الوسائل البدائية البديلة بإشعال النار من الحطب والفحم ومخلفات ركام المباني، وهو ما تسبب بإصابة المئات بأمراض الجهاز التنفسي.

وكان رئيس مكتب الاعلامي الحكومي سلامة معروف قد أكد تسجيل مئات الحالات الجديدة التي أصيبت بأمراض الجهاز التنفسي المختلفة، نتيجة إشعال النيران لساعات طويلة يوميا على مدار الأشهر الماضية، ما ينذر بازدياد خطورة هذه الأزمة وإصابة المواطنين بسرطان الرئة والجهاز التنفسي، جراء الغازات السامة المنبعثة من هذه الوسائل.

ودعا للتدخل العاجل لوضع حد لهذه الأزمة، والسعي لإدخال المتطلبات الأساسية للمواطنين وفي مقدمتها غاز الطهي والوقود بمختلف أنواعه.